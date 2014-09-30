Hem medya hem de kamuoyu olarak herşeyi abartmaya bayıldığımız için doğru tespitler ve analizler yapamıyor ve sıklıkla hayal kırıklığı yaşıyoruz. Örnek İzlanda-Türkiye maçı. Yenildik ve "Şok olduk". Halbuki Rakibin 11 oyuncusu Avrupa Lig'lerinde ilk 11 başlıyor, bizim 2. Örnekler çoğalabilir.
Fenerbahçe yapılan transferlerden sonra Euroleague'de "final four (F4) oynar" demeyeni dövüyorlar.
Peki Fenerbahçe F4 oynar mı?
Benim görüşüm ilk tur grubundan çıkıp çıkmayacağı garanti değil, olursa Final eight (F8) başarı olur.
Fenerbahce'nin kadro yapısına bakıldığında dengesizlikler ve ciddi eksikler var.
Obradovic'i anlayabiliyorum, cunku elinde ne top class gercek point guard, ne dominant bes numara, hatta ve hatta undersize / oversize olmayan saf bir üç numara yok.
Onun yerine birden fazla mevkide oynayabilen ve bazi işleri mevkisindeki diger rakiplerine gore aşırı iyi yapan oyunculardan olusan bir kadro var.
Örnegin : topu guard'lar getiriyor ama oyun tepeden degil, forvetlerden baslatıyor.
Fakat forvet dediğimiz adam G'lock gibi dengesiz ve topla çok oynayan bir adam olunca top kayıpları vs geliyor.
Zaman gectikce roller daha belirginleşecektir diye umuyorum.
Fenerbahçe'nin en büyük eksiği 1 numara. Elinde Bogdanovic, G'Lock gibi extraordinary yabancı sutorler ve Melih, Serhat ve Can gibi Türkiye averajı üzeri sutorler olmasına, ragmen bunları oynatacak gercek bir numara yok. Amiyane tabiriyle "bir numara gibi bir numara" ya da "point guard gibi point guard" yok.
Ricky Hickman gecen senin Euroleague Sampiyonun guardı ancak o da bildiğimiz anlamda bir numara değil. Teo ya da Spaunilis değil. O da oynatmaktan çok, oynatılmaya meyilli bir oyuncu. Böyle olunca özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda gene Emir'in eline bakacağız gibi duruyor.
5 numara da ise dominant bir "maymun zenci" yok. Oğuz, Zoric ve Semih dönem dönem İzzet ve Weseley'de 5 numara oynayabilir. Ama Euroleague seviyesinde bu posizyonda zorlanacağımızı düşünüyorum. Bu 5'li arasında benim en güvediğim adam taktik, teknik bilgisi ve cabukluğu ile Zoric olurdu.
Eğer bu seneki tribün ve camia beklentileri doğru yönetilir ve hedefin net bir şekilde F8 olduğu anlatılabilirse faydalı olur.
Seneye Obra kalır ve ciddi bir 5 ve 1 transferi olursa o zaman F4'ü konuşabiliriz diye düşünüyorum.
Not: Kıyas açısından; dün basket kombinemi almaya gittim, kombine sayısı 5,400'ü aşmıştı.(Salon kapasitesi 11,700) Beşiktaş Jimnastik Kulubu Futbol takımı için bu sene maalesef 3,700 kombine satabilmiş.