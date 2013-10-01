sol bek özlemi

Bixente Lizarazu yazmış, hayatımda okuduğum en iyi şiir olabilir :(
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ÖZLEYİŞ
Ah Hakan Balta ah… İnan senle olmuyor
Riera gavur ya, ligde hiç şans bulmuyor
Rakipler her maçta solumuzu zorluyor
Şanlı Cimbom adına yakışır bir sol bek arıyor
Kalbim sol beksiz geçen günlerin acısıyla kanıyor
***
Ergün Pembe inceciydi, topu bilirdi
Yürüyerek adam geçer, pası verirdi
İlk penaltıyı rahatça gole çevirdi
O Kopenhag Gecesi muttasıl gözümde canlanıyor
Kalbim sol beksiz geçen günlerin acısıyla kanıyor
***
Hakan Ünsal Karabük’ün iri boğası
Birbuçuk metredir iki omuz arası
Ellerinde küçüldü UEFA kupası
Sen omuzu koyunca rakibin feriştahı kayıyor
Kalbim sol beksiz geçen günlerin acısıyla kanıyor
***
Kalli zamanında Arslan Hamza’mız vardı
Meriç nehri gibi uysal, sakin akardı
Dindar… Orucunu tutar, namaz kılardı
Adı güzel Hamza Hoca, emin ol duaların yarıyor
Kalbim sol beksiz geçen günlerin acısıyla kanıyor
***
Semih Yuvakuran yerde süper kayardı
Altın zinciri vardı yirmidört ayardı
O kadroyu Avrupa ezbere sayardı
Anılarda güzel günler, zihnim geri geri sarıyor
Kalbim sol beksiz geçen günlerin acısıyla kanıyor
***
Baktım elalemde en azından Caner var
Sevimsiz bir çocuk lakin itte hüner var
Böyle yerli sol beke her zaman yer var
Mevzu sol bek ise insan feneri bile kıskanıyor
Kalbim sol beksiz geçen günlerin acısıyla kanıyor
***
Gönül ister koşsun sol kanattan bindirsin
Şöyle şandellesin sağ açığa indirsin
Bassın, itsin-kaksın rakipleri sindirsin
Rüyalarımda bir sol bek rakip müdaafayı yarıyor
Kalbim sol beksiz geçen günlerin acısıyla kanıyor
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