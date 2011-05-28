28 Mayıs 2011 Cumartesi

bi foder!

tercüman sametin yerinde olsam belki daha fazlasını yapardım ama ya madalya ile yetinsene kardeşim, senin yüzünden topuz arkada kalmış ya bi haddini bil ya... fotoğrafı bozmuşsun ya... bu ne ya!
Gönderen trapano
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