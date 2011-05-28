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ceza yayı
sporun her türü hakkında ceza yayı dışından ileri geri güzellemeler...
28 Mayıs 2011 Cumartesi
bi foder!
tercüman sametin yerinde olsam belki daha fazlasını yapardım ama ya madalya ile yetinsene kardeşim, senin yüzünden topuz arkada kalmış ya bi haddini bil ya... fotoğrafı bozmuşsun ya... bu ne ya!
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trapano
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