Durum böyle, yine de futbol konuşalım artık, ligimiz belli olsun, gidecek oyuncularımız varmış normaldir, böyle omurgasızların olduğu bir yerde herkesten vefa bekleyemeyiz geçen sezonki emeklerini alın terlerini unutmamız teşekkür etmememiz mümkün değil, ekonomik anlamda bizim lehimize gidecekler olan varmış onları unutamam be onun tedavisi olmayacak, belki daha sonra biraya geliriz diye hep aklımızdan geçecekler ve kalanlar yeni dönem efsaneler, efsane reloaded kocamanlar... bugunkü basın toplantısından sonra ilk 11miz, oyun anlayışımızla ilgili bir post girmeyi umuyorum...
26 Ağustos 2011 Cuma
tamam artık
Hukuki süreç devam etsin ama artık futbol konuşmak istiyorum, superligteysek playoff fiyaskosunu, bank asyadaysak keşfedilmemiş yıldız adaylarını... Çarşamba akşamından beri darbe üstüne darbe yiyoruz; hani kötü günler geçirirsiniz, acıya alıştıktan sonra ortamda biri klasik lafı atıverir " her işte bir hayır vardır ", ardından biri der ki " enazından aydınlar'ın adam olmadığını öğrendik, adam gözümde başarılı iş adamıydı, ne kadar yetersiz biri olduğunu gördük " bir diğeri " aydınları geç, burası türkiye burda böylesi çok, beni asıl şaşırtan uefanın çifte standardı".. diye diye yavaştan toparlanmaya başlayacağız. Ama biliyoruz ki o savcıyı, cornuyu, aydınları, bir anda yurtdışı yasağını kaldıran o nöbetçi hakimi, gökseli, arıboğanı (gerçeği ayıboğandır arıyı nasıl boğacan), toroğlunu ( gerçeğini söylemeyim herkes biliyor ), baransuyu, galatasarayın ortamı fişekleyen açıklamalarını (bence gs bu seneliğine hiçbir takımın avrupada olmamasını istiyordu, bu kadar saçma kararın çıkmasını kimse hesaplayamaz), sadriyi, şenolu hiçbirini unutmayacağız fenerbahçeliler olarak... Aramızda sadece futbol çekişmesi vardı, renk kavgası vardı, metinle canı özleyen bizler, sahada kavga eden arda ile semihi enazından arkadaşlardı diyip o günleri arayacağız... "ezeli rakip, ebedi dost" diye çok sevdiğimiz tabir yok artık! sahada kavga, küfür, yabancı madde var...
Etiketler: trapano
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6 yorum:
bırakın Allah aşkına eyyamı..şike yaptınız utanmadan bir de dayılanıyorsunuz..dava başlasın yalvaracaksınız... başkanınız olayı anladı şu anda..çeteden yırtmaya çalışıyor 20 yıl onun cezası, azize kendisi yazdı ya cumbabaya bizi beşiktaşta yargılamayın diye, orası organize suçlar eski dgm yani, 5 yıla dünden razı ..
herkes hatalı, herkes suçlu. tamam. peki hırsızın hiç mi günahı yok be arkadaş? aziz'e komplo mu kurdular yani? o kadar kişi tuzak mı kurdu? aziz yıldırım ilyas salman'ın dolap beygiri'nde oynadığı diplomalı hıyarcı kadar dürüst mü?
@köşeli göt deliği,
sana msnde cevap verecem, burada küfür etmek istemiyorum
trapano
yazdığın yazıda tertemiz tek kelime var. o da metin. tamam sağa sola saldırıyorsun, ne yaptığını bilmiyorsun kendinden geçmişsin anladık da bari metin'in adını ağzına alma be birader. metin kirlenmesin bari.
w.t.
wt
yorum bak ya ahaha
en başından beri ilkokullu gs taraftarı gibi laf atıyosun, seninle tartışmayacam çünkü sonunda bana " şikeci şikeci şikeci" diye karşılık vereceksin
trapano
Fenerbahçe durumu kabullenip bir şekilde devam etse. En başından beri gelen inkarcı tavrını bıraksa. Çok konuşmasa da az konuşup gerçekten rahatsız edici olanları anlatsa.
Bence yapılan çok büyük yanlışlar var. Aziz Yıldırım'ın itiraz dilekçesinin neredeyse tamamı çok doğru tespitler ve sonuna kadar haklı. Ama o kadar şuursuz, saldırgan ve kendini yalnızlaştıran bir tavrı var ki Fenerbahçelilerin ezelden beri; yanlışlarla doğrular birbirine giriyor.
3 ay önce biz tekiz hepinizsiniz. Bukalemunlar vs diyen bir kitle bugün diğer takımlardan empati ve sempati dilenir hale geldi. Hep sağduyu ve sükunet tavsiye etsek de karşılık alamadık. Bugün de Fenerbahçe'nin bunu alamaması üzücü olduğu kadar normal de aynı zamanda.
Bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'a neden laf atıldığını da anlamıyorum önceki yazılarda. Fenerbahçe'nin ŞL ye alınmayıp bizim UEFA kupasına alınmamız bana da saçma geliyor. Kupa iade falan da saçma açıklama.
-se -sa ile başladığım cümlelerin bitişine gelelim. Ben Fenerbahçe'nin daha sağduyulu, sakin ve mantıklı tavırlarla bu süreçte ne kadar zor duruma düşse de çok daha fazla güçlenerek geri döneceğini düşünüyorum. Ama Allah aşkına kendinizi acıların çocuğu yalnız kovboy tavırlarından kurtarın. Tek büyük siz değilsiniz, kimsenin düşmanı da değilsiniz.
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