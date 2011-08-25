Geçmiş Olsun Birader

Ben Fenerbahçe'nin hep iyi hep güçlü takım kurmasını istedim, ama hep yenilsinler istedim. Bizim maçlardan önce Fener'den kimse sakatlanmasın ki tam kadro çıksınlar karşımıza istedim mesela. Fenerbahçe hep yenilirken Ercan Saatçiler, Selçuk Yulalar kahrolsun istedim, ama kardeşim ya da Trap'ın morali bozulmasın istedim. Ben Fenerbahçe yönetiminde Ali Koç olsun istedim, Mahmut Uslu/Murat Özaydınlı olmasın istedim. Kısacası karşımda taraftarı, yönetimi ve futbolcusuyla kaliteli bir rakip olsun ve onu yeneyim istedim. Fenerbahçe'nin hiçbir başarısına sevinmedim ve her sene Fenerbahçe maçlarında galibiyete dilendim elbette.
Şimdi gördüğüm şey ise ezeli rakip olarak gördüğüm takımın her organının kendinden başka suçlu bulmak için sağa sola saldırdığıdır. Kendi çocuğunu öldürdüğü iddia edilen ve bütün deliller o yönde görünün ancak ne olduğunu hatırlamayan ve geçirdiği travmanın etkisiyle senin yüzünden diye etrafındaki insanlara saldıran bir kadın görüyorum tasvir etmek gerekirse. Kendine gelsin, gerçek suçu ve süreci düşünsün diye bir tokat atmak istiyorum. Sonrasında da sarılıp kendine gel bu süreci hep beraber atlatacağız, yaptın bir suç elbette cezasını çekeceksin. Ama yolumuza devam edebilmek ve senin tekrar ayağa kalkman için biz de üzerimize düşeni yapacağız demek istiyorum.
Daha ilk günden beri ne olacaksa olsun, karar verelim, bu işi ağırdan almak herkese zarar verir dedik. Sonrasında herşeyin üzerini örtüyorsunuz UEFA gelir gururumuzla oynar dedik. TFF omurgalı davranmıyor, götü başı ayrı oynuyor dedik. Dedik dedik dedik. Sonunda adımız ispiyoncuya çıktı. Gelinen noktada şike yaptığı iddia edilen Türk futbolunun en güçlü figürü içeride, Federasyon başkanı bir yandan play-off gibi hiçbir boka yaramayacak bir sistem implement ediyor öte yandan kendi verdiği (vermediği) kararın arkasında duramayıp kendi çocuğunu komşuya dövdürüyor. Fenerbahçe Yönetimi, kulübü bu süreçte düzgün yönetemeyip, bu kararında futbol ile ilgili olduğunu unutup Fenerbahçe Spor Kulübü gerçeğinin dışında diğer şubeleri iyice ihmal ediyor ve böyle bir durumda başkanvekili kulübü terk ediyor. Daha da fecisi akşam televizyonda Federasyon Başkanı'ndan kendilerini küme düşürmelerini rica edip öte yandan Federasyon Başkanı'nın tırnaklarıyla oluşturup sponsor olduğu bayan voleybol şubesine darbe vuruyor. (Burada ayrı bir parantez de federasyon başkanı Haluk Ulusoy, Galatasaray voleybol takımının adının da Ulusoy Galatasaray olduğu bir senaryoda kopacak kıyametlerdir ki görünen o ki Federasyon Başkanı da maddi çıkarlar doğrultusunda tehdit edilebilir duruma gelmiştir)
Şimdi böyle bir durumda başı kesik tavuklar suçlu olarak Galatasaray'ı işaret ediyor. Hem de ne diyor? İspiyoncu diyor daha da vahimi resmi sitesinden jurnalci diyor. Beynini kıçında taşıyan bu tavuklar dönüp dönüp okuyamıyor ki Galatasaray biz çözelim UEFA gelmesin diye yırtınan tek kulüp idi bu süreçte. Şenol Güneş ise "Galatasaray haklı çıktı" diyor. Biz, biz demiştik, amına kodunuz Türk Futbolunun, doğru düzgün verseydiniz ya şu kararı bile demiyoruz zaten darmadağınık olan Türk Futboluna bir fayda getirmeyecek haklı serzenişimizle. Ama suskunluğumuz suçluluğumuz gibi görülüyor hakkımızda en ufak bir iddianame olmayan bu davada.
Herkes sağduyulu olsun, boktan bir play-offlu lig oynayacaz. Fenerbahçe'nin ŞL'ine katılmamasının maddi zararı = Guiza kazığı, daha fazlası değil. Burada olan manevi yıkımdır ki bu yıkım olayda hiçbir suçu bulunmayan diğer Türk takımlarını en başta da Galatasaray'ı etkilemiştir. Şimdi gidin, Aziz Başkanınıza destek olmak için Fenerium'dan aldığınız formaları bir kenara bırakın, Fenerbahçenize destek olmak için (dekoderinizden ziyade) kombinenizi / formanızı alın. Karşımıza öyle çıkın. Biz öyle yapacağız çünkü.
11 yorum:
bu olaylar hakkında yüzlerce yazı ve blog okumuşumdur ama bu kesinlikle en iyisi idi .. tebrikler çok güzel bir yazı olmuş her cümlesiin altına imzamı atarım ..
Ankarda yaşıyorsan bir maçı beraber izleyip bira yudumlarken sohbet etmek isterdim.Şu süreçte az okuudk şöyle blogları saygı!
eyvallah, ayni fikirde oldugumuzu girmek beni de mutlu etti.
@manu ankarada yasamiyorum ama yakin zamanda gelecegim. Ben de isterim tunalida yada arjantinde 2bira yudumlayip sohbet etmek.
içinde bulunduğumuz durumun röntgenini son zamanlarda en iyi çeken yazıdır.. ellerine sağlık abim..
not: abi ankaralarla sözleşiyorsun şurdan şuraya buluşup iki bira içemiyoruz.. benim kasada iyileşti içelim abi. son yazılar müthiş konuşalım üzerine..
İlk harfinden, son harfine kadar mükemmeldi.
her zaman ki gibi romantiksin allee, ayrıca bu blog gittikçe homoloşmaya başladı hahahaha :)
şaka bir tarafa, harika yazmışsın, görüşlerinin hepsine katılıyorum. diyecek laf yok, şu bayram geçsin bloga vakit ayırmaya başlayıp sana eşlik edicem inşallah :)
w.t.
ilgili kulup bunu senelerdir yapıyor.Hep kendileri haklı.şirkette karsımda oturup,Galatasaray'ı suçlayan elemanından Fenerbahçe asbaşkanına kadar aynı zihniyet ve mantalitede olmayı nasıl başarıyorlar takdir ediyorum.
Öncelikle Galatasaray'ı ve diger takımları ezmek için elinden geleni ardına koymayan bir adam'ın ve onun kulubunun (tabiki adalet de boyle oldugunu dusunuyorsa) sonuna cezası verilsin ve bu eyyamcılar artık sahneden çekilsin..(yok bizi ligden düşürün,yok biz bu ligi istemiyoruz..Sanki bunun kararı sana kaldı,çapsız!!!)
François
@françois
ahaha franço yüzde yüz katılıyorum hocam
w.t
Kardeş güzel yazı olmuş. Bol bol paylaşıyom.
Tebrik ederim gerçekten güzel bir yazı olmuş. Kalemine sağlık..
Galatasaray'ın açıklamalarını savunmak hakikaten zor iş, bu bakımdan yazıyı takdirle okudum. Ne demiş Galatasaray, bu işi hemen çözelim. Peki hukuk devletinde savunma almadan ceza var mı? Yok. Galatasaray yargısız infaz istemiş, yargısız infaza karşı tüm mecralar mevzu Fenerbahçe olunca destek veriyor. Fenerbahçe'nin şampiyonlar liginden çıkarılması ayrı bır dava konusu, bana göre tamamen hukuksuz, UEFA müfettişi Cornu'nun ifadesinde de jurmalcilik aleni bir şekilde belirtiliyor. Bu işi biraz omurgalı durarak kendi içimizde halledecekken, federasyon yetkililerinin götü başı oynayınca UEFA hukuksuz karar almıştır, CAS davası sonucunda bunu göreceğiz. Federasyon konusunda yazdıklarına katılsam da Galatasaray'ın bu süreçteki duruşu bana göre ebedi dostluğa gölge düşürmüştür, Cemal Nalga olayında küme düşmemek için takla atanların şimdi temiz lig söylemleri inandırıcı değil, taraftarların işi kendi içimizde çözelim söylemi sonrası UEFA'ya, FIBA'ya mail kampanyası düzenlemesi samimi değil. Fenerbahçe taraftarının isteği belli, adil yargılama.Mesela Tayfur Havutçu'nun 6 ay yattığı bir ortama isyan etmek neden yanlış?
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