popülist faşist

"Podolski'nin Nuri'ye yaptığı hareketi unutmadık, onunla görülecek hesabımız var" demiş Gönüllerin Gökhan'ı burada. Bayılıyorum bu heriflerin Emre abileri kılığında taraftara yalakalık kokan hareketlerine.
Neyi unutmadın Gökhan? Adam bizi 3-0 yendiği maçı kullanmış Nuri'yi kızdırmak için. Senin tribünlerin bana her gün 6 parmağını gösteriyor. Benim Hagi'm senin tribününe 5 parmağını.
Türk sevgisi dediğin Daum gibi kafana Gazi peyniri şapkası takıp yalandan İstiklal Marşı'na eşlik etmek değildir. İnsan sevgisi ve fair play dediğin de bu memlekete gelmesi söz konusu Polonya asıllı Alman bir futbolcuyu, Türk düşmanı diye fişleyip faşizme yem olarak sunmak değildir. Sizin gibiler tribünlerde Ermeni Alen diye küfrederken de biz karşı tribündeyiz, bizim taraftarlar Yahudi Balili'ye küfür ederken de.
PS: resmi ultaslan forumdan aldım. post eden arkadaş hakkını helal etsin.
16 yorum:
orda gökhanın ne demek istediğini gayet iyi biliyosun lafı götünden anlayarak zorlama faşizm çıkarımları yapma.
@adsız kimsin nesin bilmiyorum ama senin düşünme organının benim götümden daha iyi çalıştığını göstermek için Gökhan'ın ne demek istediğini anlatabilirsen sevinirim. kinaye yapmıyorum, hakikaten başka ne anlam çıkabilir ben ve götüm merak ediyoruz. bi de senin de götün varsa login ol öyle yaz bi zahmet, hangi adsız??
ne yapacakmış gökhan podolski buraya gelince? emre abileriyle beraber dövecekler mi? yoksa ayağına kasti tekme atıp, türkçe küfür mü edecekler? bırakın bu holigan ayaklarını.
nuri'yle yaşadıklarından dolayı gelmemesini istemek düpedüz faşist anlayıştır. dangalaklığın lüzumu yok.
podolski'nin gelişi galatasaray'a ilaç gibi gelir. genç sayılacak bir yaşta -26- çok tecrübeli. 4-3-3'ün sol tarafında çok faydalı olacaktır.
belli ki hazımsızlığa da iyi gelecektir podolski transferi!
Gazi Turk markasi degil... Bilgi sahibi olunmali yazarken... Ayrica yaziyi yazis amaciniz ortada...
Saygilar...
:)
Bence ilk önce gerçek haberi okuyun, Gökhan milli takım maçı için görülecek hesabımız var diyor. Podolski'nin GS gelecek olması ile ilgili bir durum değil. Ama sanırım fanatik GS beyni durmuş. Polonya asıllı birisinin Almanya - Türkiye maçından sonra böyle birşey yapması çok ilginç, Nazi Almanyası ilk önce Polonya saldırmıştı ve belki de en çok Polonyalılar acı çekmiştir. Podolski'nin yaptığı harekete gelince Nuri zaten sahada çoook iyi cevabını verdi (youtube seyredebilirsiniz) Nuri son dakikada attığı gol ile yenmişlerdi.
Bir Polonyalının Alman milletçiliğini yadırgamayanların Gökhan Gönülün Türk milliyetçiliğini faşim olarak değerlendirenleri anlamakta zorlanıyorum... ve sanırım anlamıyorum.
Not: Podolski ve Mesut'un Alman milli takım adına oynamasını hiç yadırgamadığımı belirtmek isterim!
@gokce sinaps yakaladigini zannederek guzel bir ayrinti vermissin ama gazinin turk markasi olmadigi ama ana kitlesinin almanyada yasayan turkler oldugu orayla baglari olan herkes tarafindan bilinir. Ayni gazi firmasinin turk boksor Sinan samil sam'in sponsoru olmasi da bu hedef kitlesinden kaynaklanmaktadir.
@ercan fanatik gs beyni ayni podolskinin almanyaya gol atinca sevinmedigini o yuzden aslinda alman milliyetcisi olmadigini sadece macta nuriyi sinirlendirmek icin aralarinda gecen en son macin skorunu hatirlattigini da hatirliyor. Objektif calisir durumda fbli beyni gelmesini istememek kelimesini cok calismaktan uydurmus herhalde. Sadece Ortada podolskiye dair sorulmus bir soru bile yokken tam da galatasarayla ilgili bu futbolcunun ismi anilirken ortaya podolskiyi atmak ve milli mac hirsini onun uzerinden tanimkamak bence yeterince manidar.
@adsiz yazdigin kufurlu yorumu kaldirdim. Ayni soruyu ki cevabini hakkaten merak ediyosan adamakilli sor. Yok benimderdim kufur etmek istiyor boyle bir ergenim ben diyosan da klavye delikanliligi yapma once kimsin nesin bi ifsa et
@ercan
bence okuduğunu anlayabilmek önemli.
polonya-hitler lakırdısına girmek abes olmuş. bir senegalli de bir türke aynı durumda aynı hareketi yapabilirdi. burdan nuri'nin türk milli takımını seçtiği için hareketin yapıldığı çıkarımını yapmak işgüzarlık. aynı podolski'nin maç sonrası özürünü de hatırlatalım.
ayrıca, yazıdaki faşistlikten kasıt podolski'nin nuri olayından dolayı gelmemesini isteyen zihniyet ve söz konusu maça aylar varken, daha önümüzde 2 tane daha önemli ulusal maç varken, tam da gs-podolski haberlerinin üzerine "görülecek hesabımız var" deyip holiganizmin fişeğini çakan cahillerdir.
gönül'ün önce ligi, takımını, hatta ulusalların önündeki maçları düşüneceğine tam da bugünlerde podolski zırvası saçma ve manidar değil midir ey fb'li beyin?
bence boş konuşmanın alemi yok, podolski'yle görülecek hesap varmış!! adamın ayağını eline versinler de milletçe gurur duyalım milliyetçilik oynayalım değil mi?
yazık.
@Al lee Milli takımdaki skoru lig maçına taşıyor ve bunu sadece Nuri'yi kızdırmak için yaptı diyorsan, "başkasının XXX gerdeğe girmek" denir buna. Podolski Türkiye'deki takımını bulmuş demek...
Bence Podolski adına düşünmeyi bırakın ve Gökhan'ın dedikleri çok açık, birisi sağ bek birisi sol açık oynuyor ve karşılaşıcaklar. (Gökha'na Podolski'yi sorulmasına gerek yok, ne de olsa maçta ikisi karşılaşacaklar)
Ayrıca GS gelirse ikisini karşılıklı seyretmek keyfli olacak ;)
@ercan o macta podolski de bize karsi oynamisti oyuzden baskasinin degil bizzat kendi uzvu ile ovunuyor. Ben de isterim podolskinin turkiyeye gelmesini ve ggonule karsi oynamasini aynen diger takimlarin da duzgun oyuncularla mucadele etmesini istedigim gibi. Ben yine de daha once belirttigim sebepler, zamanlama, ggonulun daha once tiviterdan dedikleri baz alinarak cizdigi profil gozonunde bulundurulunca suphemin dogru olduguna olan inancim tam. Sen farkli bakabilirsin, no problem. Turkiyedeki takimi baskasinin biseyiyke bisey yapmak falan nasil ozdeslestirdigine ise hic girmeycegim mantikli bir bag kurulmasi imkansiz, sen degil butun maykillar gelse ikna edemez bu cumleden bir anlam cikabilecegine.
@@
- faşist başlığı atılmıiş bir yazının altında hitler geçmezse yanlış olur.
- Daumun sahte milliyetçiliğine bahsedilen bir yazı
- Podolski miliyetçilik değil, sadece Nuriyi kızdırmak için yaptı
- GG, Nuri'ye yapılanı kastederken ve haberin kendisinde açık bir şekilde milli takım maçından bahsedilirken onu GS transferi ile ilişkilendiren
Bunların hepsini siz yazmışken ve bu tutarsızlık varken kusura bakmayın da anca yırtınırsınız. Son milli takıma 8 oyuncu (en çok)vermiş bir takımın taraftarı bunları duymak hakikaten düşündürücü. Emre'nin hiç ilgisi yokken olaya katmanız tamamen Emre'yi nekadar çekemediğiniz ve hazmedemediğiniz ortada...
İçimizdeki Almanlarla elemelerde, GS de ligde görüşürüz ;)
ya belli ki sen bi alttaki postta hırsını alamamıs, gokhandan yardırmıssın. adam ne demiş ki Allah askına , su memlekette futbol soz konusu olunca kimler kimleri nası hedef gosterip , goz gore gore linc edilmelerine goz yumuyor. gokhan da sadec olayı takımdaslıga vurmus belliki milli degerlere filan. uzun zamandır birlik beraberlik manyagı edilen bir takımın oyuncusu bunu milli takımı için de soylemiş cok mu ? hemen yok emre abi yok sencer abi :) ayıptır gunahtır, nedir bu kardeşlerin cektikleri :)
ps : emre candır , trap reyting. adam yazıyo hareket geliyo , kızma wasted hersey daha çoğulcu bir cezayayi için :)
burki @khartoum :)
"Bayılıyorum bu heriflerin Emre abileri kılığında taraftara yalakalık kokan hareketlerine." kaldıki adam aynı roportajında ;"BİR gün Avrupa’ya gitmezsem Türkiye’de F.Bahçe’den başka bir takıma gitmeyeceğim de diyemem." demiş. bu mu taraftara yalakalık kokan roportaj ??
koseli sen de durust ol , bugune bugun rahatca yuruyebiliyorsan benim de hakkım yadsınamaz bunda :)
burki
burada bi populist var o da bu postu giren arkadaş
Ozellikle khartoumdan gelen destek mesajlarinin samimiyetine inandigimi belirtmek isterim...
Trapano
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