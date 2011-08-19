son bir söz aysal'a, kendisi çocukluğunda buna benzerlerini çok duymuştur: "keesss artık"
19 Ağustos 2011 Cuma
önyargı
bu adam ilk gündeme geldiğinde, tipine bakarak ön yargılı yaklaşmıştım, aklımdan ilk geçenler "mahallenin zengin çocugu, herkes günlük kıyafetleriyle terli terli top oynarken, bu kahverengi tonlarında ütülü kıyafetleri temiz ayakkabılarıyla kenarda izleyen ana kuzusu sevimsiz kabız, doğum günü partisine bir kişi bile gitmeyen vasat zeka ..." sonra dur ya bu kadar övülüyor bi dinleyelim dedim, galatasaraylı olsa da... tesadüfe bakın ilk dinleme fırsatım bulduğumda "fenerbahçe ile ilgili gstvde yayın yapmama" kararını açıkladı, hemen ardından "rakiplerimize sadece yeşil sahada gol atma" muhabbeti etti... yuh dedim futboldan anlamasa bile adam delikanlı... wasted times gibi basiretsiz yorumlar da yapmıyor... sonra ne olduysa bilmiyorum, belki "futboldan anlayan" insanlar sardı çevresini, adam yeşil saha dışında rakibine ofsayttan gol atmaya çalışıyor, zeki sadri şener'in, ansiklopedik şenol güneşin kupa, şampiyonlar ligi hayallerini anlayabiliyorum da... tertemiz(!) çınarın sarısıyla kırmızısıyla alnısının akıyla aldığı yenilgilerle, olası şike cezaları sonucunda ne yapacak onu bilmiyorum?? sonuca gelirsek, önyargı iyidir, insanların tipine bakılarak doğru bir kanıya varılabilir.
Etiketler: trapano
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
3 yorum:
trapano,
çok seviyesiz yazılar yazıyorsun. cevap vermeye değmez önce dedim ama sonra biraz bi şeyler düşünmene vesile olur belki biraz bi şey öğrenir, feyz alırsın diye vakit ayırıp cevap yazıyorum.
aziz yıldırım'ın şike yaptığını senin dışında bütün dünya biliyor, ben bunu dedim diye bana basiretsiz diyorsun.yüzleş bence bu gerçekle, korkularınla. fenerbahçe'yi tut, aziz yıldırım'ı değil. mürit değilsin ki sen,taraftarsın. yaşın daha genç, taraftarlığı fenerbahçeliliği yanlış öğrenmiş olabilirsin, hatanın neresinden dönsen kardır.
Şunu da belirtmemde fayda var; ben bu iş ilk ortaya çıktığında ezeli rekabetin ne anlama geldiğini çok iyi bilen biri olarak fb taraftarına sonsuz anlayışla yaklaştım. bu konuda tek kelam etmedim. ama sonra gördüm ki haksızlıklar yapanların yanına kar kalıyor,süreci federasyon değil nihat özdemir ve ali koç yönetiyor, o zaman dayanamadım ve fikirlerimi söylemek durumunda kaldım. bu ateş üflemekle sönmez dedik. adaleti istemek de mi suç artık bu ülkede? ha şimdi kalkıp geçmiş incelensin dersiniz, inan bana senden daha çok isterim geçmişin incelenmesini bunu da bil isterim. duygularımızla, tribünde, tv başında verdiğimiz o emek o heyecanla kim oyun oynamışsa hepsi hesabını versin bunun. aziz, adnan, murat, ahmet vs. farketmez benim için, herkes cezasını çeksin, bedelini ödesin. elbette bunun hapis cezası olup olmaması tartışılabilir...
sen ve senin gibi azizspor'lular buna çok üzülür ama olması gereken bu. böylece sen de azizspor'u bırakıp fenerbahçe'yi tutmaya başlayabilir, taraftarlığın ne demek olduğunu öğrenebilirsin.
böyle sert yorum yazmayı, kırıcı olmayı da istemem ama bunu sen zorla yaptırdın kardeşim. ben şimdiye kadar ne senin ne de başkasının herhangi bir yazısı ya da yorumu için saçmalık, basiretsiz gibi laflar kullanmadım, herkesin görüşünü fikrini de okudum, saygıyla karşıladım. bana karşı da aynı saygının duyulmasını beklerim doğal olarak. ama hakarete girersen, orda durursun, cevabını da alırsın. umarım bu olay da sana ders olmuştur. onun için şimdi bu yazıyı burdan kes, yeni bir sekmede antu.com'a gir ve kestiğini oraya yapıştır. anladın mı?
sevgiler,
w.t
wasted times,
öncelikle şunu söyleyim; seviyeme inebildiğin eyvallah, sadece son postumu değil, digerlerini de seviyesiz buldugun için sen de hakaret etmiş oluyosun, ki daha iddianamesi bile hazırlanmamış bir olay da sadece nefretinle bir yargıya varabiliyosan, o kelime sözlük anlamıyla cuk oturur. yaşın benden büyük, daha iyi bilmen lazım, mahkeme süreçlerini...
antu.com'a yapıştırabilirim, ama kesmeme gerek yok, eğer ben de bir yazarsam allee gibi gs forumlarından kopyala yapıştır post girebilirim...
taraftarlığıma gelince; mevcut başkan ve yönetiminin şike yaptıgına inanmıyorum ortada ne delil var ne de karar.. kime inanalım? size şike önerdiğimiz iddialarına mı? sizin anlamadığınız belki de hiç anlamayacagınız olay şu; şu aşamada fenerbahçe taraftarı başkanına sahip çıkıyor şike yapmadığına inanıyor ancak eğerki başkan şike yapmışsa hiçbir fenerli oh iyiki yapmış demeyecek başkanı omuzlara almayacak... şöyle düşün ailenden öfkeli birini, örneğin varsa abini içeri alıyorlar birini öldürdüğü iddiasıyla.. ortada ne elle tutulur bi delil var ne de ceset ama abini içerde tutuyorlar, mahallede de hergün bir dedikodu nasıl öldürdüğüne dair ve sen o dedikodulara göre olmaz olsun böyle abi diyerek abini siliyosun... sen sil ben silmem ben azizsporluyum! bana bişey öğretme, çünkü bildiklerin yanlış...
eyvallah
trapano
Arada laf bana da girmis gibi geldi, forumlarin hepsine koyim size bisey olmasin :)
Yorum Gönder