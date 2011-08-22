-trabzonspor ön eleme işini beceremediğini anladı, hemen şampiyon ilan edilip hoop şampiyonlar ligi gruplarını istiyor... üstelik şike yoksa fenerin mağduriyetinin hesabını düşünmeden?
-galatasaray; bunca para döktü, haliyle yeni yönetim şampiyonluğu garanti altına almak istiyor, fener düşmesin sponsorlar kısıtlanabilir, tt arenadaki maçta taksitlere bağlandı, kesin 9puanını avrupaya da yollamayın... peki fener? ortada delil yok arkadaş...
-fenerbahçe; süreci koçla özdemir yürütüyorlar; vay basiretsizler hem yönetiyorsunuz hem de emenikeyi satıyorsunuz; madem düşürülmeyecektik, niye nakit akışında siz devreye girmediniz sattınız bu adamı...
-beşiktaş; kupayı verdik aklanana kadar, fenerin yöneticilerinden de taraftarından da farkımız budur... e abi o kupa götürdü sizi avrupaya? alanyaspor değildi dolu tribünlere karşı oynayan...
-bir yanda "son 5 maçın sonucu biliyorduk" haberlerini ilk aşamada yalanlamayan bir savcı, bir mektup kopyasını görünce bizim başkana yalancı demeye başladı, diğer yanda mehmet baransu erman toroğlu gibi ... ......... ........ ....... ....... adamları önce "son 5 maçın sonucunu biliyormuş" diye yaygara kopardılar şimdi ise "aziz sıkıştı bok atıyor sayın savcıya" propagandaları yapıyorlar...
öyle ortaya bir kusturma atış salladık, kime çarparsa artık, noktalı yerleri de allee doldursun sever boşluk doldurmayı...
5 yorum:
o deil de comic sans ve bold çok çirkin olmuş be trap. boşluk doldurmak da pek çok anlama geliyor biliyosun :)
gmailde kullanıyorum:) kopyala yapıştır yaptım:)
boşluk doldurmayı sevdiğini söyledim, her türlüsünden mi diyim:)
harbi trap ya göz yoruyor be abi. gs sponsorlar kısıtlanmasın diye sizin düşmenizi istemiyor ha ahahahahhaa cidden öyle düşünmüyorsun değil mi?
not: burkit abi bırak trap'i yalnız kalsın biraz burnu sürtsün karışma:D
ve tabi şu anda yürüyebiliyorsam burkit sayesindedir o kadar.
yoksa niye lan? evde dışarda kocasız kalmayasınız diyemi hahah
bu sözlerim herhangi bir kavga yada tartışma amacı gütmemektedir. gelen cevaplara karşılık vermeyecem...
evet köşeli aynen böyle düşünüyorum fenerbahce ve diger 2 büyük kulupler bu ligin marka değeridir, 18 takımdan bir tanesi değildir...
şişko dombili ışın karaca seviyesindeki yorumuna verilecek cevap yok zaten
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