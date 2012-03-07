bir daha doğmak (!)

şiiri ümit yaşar oğuzcan yazmış...barizzio'nun sabahki mailinden buraya copy paste...
ne zamandır düşünüyorduk da, bloga geri dönüşümüzün böyle olacağını da tahmin etmezdik. resim ne alaka, niye bunu seçtim ben de bilmiyorum. formsuzluk diyelim...yine de nerden baksanız blogspot'a girmeyi, yazı için görsel aramayı filan felaket özlemişim, onu farkettim...
o yaşamak kadar güzel kadın
bana ölümü hatırlatıyor
onu her gördüğümde
''ya ölürsem'' diyordum
ya ölürsem bu kadın benim için ağlarsa
bilsem bana acımayacağını
beni unutacağını bilsem
bu kadar ölümü düşünmezdim
o yaşadıkça ölüme inanasım geliyor
we are the best nott' forest :(
7 Mart 2012 Çarşamba
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1 yorum:
Vay kardeşim ya, bunu momentum olarak kullanmalıyız. Hemen Arsenal dilencisi yazım geliyor :)
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