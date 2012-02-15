Arda bugün takım arkadaşlarıyla Vatikan'a giderek Papa'yı ziyaret etmiş. Fotoğrafta Papa ile aynı kareye girmemek için gösterdiği çabayı bir kenara koyarak yaptığı açıklamaları paylaşmak istedim:
Takım arkadaşlarım Vatikan’ı ziyarete geldi. Ben de Müslüman biri olarak, onları yalnız bırakmamak adına, takım olmak adına yanlarındaydım.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Papa ile selamlaştıklarını belirten Arda Turan, el öpmediklerini, Papa’nın kendisine ve arkadaşlarına tespih hediye ettiğini, kendisinin de bu tespihi takım arkadaşlarından birine verdiğini ifade etti.
Cümlelerin masum olduğunu düşünebilirsiniz ama ben satır aralarında dehşete kapılıyorum. Burada sadece cehalet değil, korktuğu toplumsal baskı, Hakan ağabeyi'nden alabileceği tepki gibi pekçok şeyi de okuyabilirsiniz. En düzgün cümle kurabilen Türk futbolculardan olduğu için kafası en çalışanlardan olarak gösterilen Arda'yı tepeye koyun ve aşağıya doğru indikçe Türk futbolcuların kültür düzeyi hakkında bilgi sahibi olun derim.
Bu arada Alex'in Türk futbolcularına ne tavsiye ettiği sorusuna verdiği cevapla bağlayım:
Okan ve Gökay şans verildiğinde neler yapabileceklerini ispatladılar. Benim onlara tavsiyem sürekli kitap okumalarıdır. Boş zamanlarında kitap okusunlar ve araştırma yapsınlar. Kitap okumak insanı zenginleştiriyor.
1 yorum:
bu adamın cahil olduğu her halinden, her hareketinden belli değil mi zaten? emre çolak'ı korumaya almak gerek bu adamın kendine edindiği yol göstericilerden edinmemesi için..
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