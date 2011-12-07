Ateş ve Su

Algıda rekabet kırmızı ile mavidir. Buna istisna olarak sayabileceklerim arasında en önemlileri Real Madrid - Barça, Boca (lacivert) - River (kırmızı şeriti var gerçi) ve Celtic - Rangers herhalde.
Benim aklıma gelen kırmızı ve mavi derbilerini aşağıda listeledim. Varsa unuttuklarım yorumlarda beklerim.
Galatasaray - Fenerbahçe
Chelsea - Arsenal
Manchester Utd - Manchester City
Liverpool - Everton
Milan - Inter
Roma - Lazio
CSKA Sofia - Levski Sofia
Adana Demirspor - Adanaspor (turuncu ama sayılabilir)
Ateş Ulusu - Su Ulusu (Avatar)
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