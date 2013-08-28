şikeyi, dopingi, cas’ı, cas’ın kararlarını, aslı çakır alptekin’i, hidayet türkoğlu’nu, rıza kayaalp’ı, ali gürbüz’ü, volkan şen’i ağlatanları, aziz yıldırım’ı, drogba’ya muz sallayanları, demirören’i kısacası sporumuzdaki/futbolumuzdaki bitmek bilmeyen kaos’u anlatmanın, olanlara, yaşananlara karşı bu taaa içimizden kopup gelen avazı çıktığı kadar bağırma isteğini göstermenin 140 karaktere sığacak durumu kalmadı artık malesef...bu yüzden bloğa geri dönüyoruz. hem de yanımıza sevdiğimiz, çok değerli, has fenerbahçeli bir abimizi de alarak. vira bismillah diyelim..
28 Ağustos 2013 Çarşamba
geri döndük..
şikeyi, dopingi, cas’ı, cas’ın kararlarını, aslı çakır alptekin’i, hidayet türkoğlu’nu, rıza kayaalp’ı, ali gürbüz’ü, volkan şen’i ağlatanları, aziz yıldırım’ı, drogba’ya muz sallayanları, demirören’i kısacası sporumuzdaki/futbolumuzdaki bitmek bilmeyen kaos’u anlatmanın, olanlara, yaşananlara karşı bu taaa içimizden kopup gelen avazı çıktığı kadar bağırma isteğini göstermenin 140 karaktere sığacak durumu kalmadı artık malesef...bu yüzden bloğa geri dönüyoruz. hem de yanımıza sevdiğimiz, çok değerli, has fenerbahçeli bir abimizi de alarak. vira bismillah diyelim..
Etiketler: blog, ceza yayı, wasted times
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1 yorum:
e haydi yazsana...
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