Pazartesi sezon açılışı, son gün sürprizi olmazsa tüm teknik ekibi de göreceğiz, M.Sarp-Serkan Kurtuluş-Hakan Balta'ların gitmemiş olduğu gerçeğini de. Drogba-Forlan-Luis Fabiano şarkıları dinlerken defansta yine aynı tas aynı hamam diyeceğiz. Daha kalecimiz yok ulan ne Drogba'sı, bari Pancu'yu alın da kaleci oyuncu oynatırız. Filipescu'yu alın hem Balta'nın, Hem Sarp'ın hem de daha kim gerekiyorsa onun yerine oynar. Hala Hagi'sini Hakan Şükür'ünü arıyor takım. Türkiye ve Fransa gol kralları (Baros-Elmander) var kadronda uyan Galatasaraylı senin ihtiyacın olan Filipescu, Bülent Korkmaz, Suat Kaya.
26 Haziran 2011 Pazar
sezon açılışından önce son çıkış
Hele bi yardımcılarını açıklasın Fatih Hoca, o zaman yorum yapmaya başlarım dediydim Trapano'nun aşağıdaki postunda. Fatih Hoca daha kendini açıklamadı ki sıra yardımcılarına gelsin.
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder